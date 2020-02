45e cérémonie des César : Les Misérables prix du public l'année du changement

Cérémonie particulièrement attendue en raison de diverses polémiques, la 45e édition des César ne s'attendait sans doute pas à se faire tacler concernant la catégorie du César du public, mise en place en 2018. Et pourtant ! Le réalisateur Philippe de Chauveron n'a pas apprécié le changement opéré cette année... Le lauréat de cette édition est Les Misérables de Ladj Ly. C'est Josiane Balasko, de retour "après 20 ans", qui remettait le prix.

Cette année, les nommés étaient Nous finirons ensemble (2,8 millions d'entrées) de Guillaume Canet, Hors normes (2,1 millions) d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Au nom de la terre (2 millions) d'Édouard Bergeon, Les Misérables (2 millions) de Ladj Ly et, enfin, Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? (6,7 millions) de Philippe de Chauveron.

Il y a quelques années, une polémique – encore une – avait éclaté concernant le prétendu snobisme de l'Académie des César ne récompensant qu'avec parcimonie les films ayant fait un carton au box-office, dont beaucoup sont des comédies populaires. Par la suite, il avait donc été décidé d'instaurer un prix du public, récompensant le champion des entrées en salles. C'est ainsi que Dany Boon était reparti avec un César pour Raid dingue puis Olivier Baroux avec Les Tuche 3.

Pour la 45e édition, l'Académie des César – présidée par Alain Terzian avant la démission collégiale des membres et l'intérim assuré par la productrice Margaret Menegoz – avait donc choisi de nommer cinq films champions du box-office. De quoi créer davantage de suspens et d'intégrer les professionnels du cinéma dans le vote ; 4313 votants sont sollicités. Ce qui avait énervé Philippe de Chauveron, à qui l'on doit Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? et ses 6,7 millions d'entrées. Le réalisateur aurait logiquement dû l'emporter selon les anciennes règles. "Ce nouveau César, c'est un bras d'honneur au public. C'est inadmissible de ne pas respecter plus les spectateurs", avait-il expliqué au Parisien, annonçant son boycott de la soirée.