Omar Sy, père de cinq enfants : cette valeur essentielle dans sa vie de famille

Dans Le prince oublié de Michel Hazanavicius, Omar Sy raconte tous les soirs une histoire à sa fille pour l'endormir. Il est son prince sauveur. Mais le jour où Sofia a 11 ans et entre au collège, celle-ci décide qu'elle n'a plus besoin de ces belles histoires. Omar Sy raconte-t-il des histoires à ses enfants dans la vraie vie ? L'acteur de 42 ans, père de cinq enfants dont la plus jeune a 2 ans et qui est marié depuis douze ans à Hélène, livre sa réponse au Journal du dimanche.

Dans l'entretien publié le 9 février 2020, Omar Sy avoue que c'est sa femme qui "le fait naturellement, parce qu'elle a grandi comme ça, en écoutant celles de ses parents". "Moi, c'était différent. Chez nous, ce sont les griots qui racontent les histoires. Et, elles portent que l'histoire de ta famille, de ton peuple", explique l'acteur, d'origine sénégalaise par son père et mauritienne par sa mère. Un griot est, en Afrique noire, un membre de la caste des poètes musiciens ambulants, dépositaires de la culture orale et réputé être en relation avec les esprits. "Je me souviens de ces soirées : le gars venait avec sa kora, on avait le droit de se coucher tard, on l'écoutait jusqu'au petit matin, il racontait bien, relate-t-il. C'est ainsi que je connais la culture peule, le lien du bétail, les valeurs auxquelles ont est attachés." Pour Omar Sy, cette pratique permet la transmission, valeur essentielle à ses yeux qu'il reproduit à son tour au sein de sa famille. "Je fais venir des griots à la maison lors de fêtes familiales", explique celui qui vit depuis plusieurs années à Los Angeles avec Hélène et leurs cinq enfants.

A la question de savoir à quoi l'on reconnaît un bon père, Omar Sy dit au JDD ne pas avoir la réponse : "Un 'bon père', ça n'existe pas, ça n'existe pas." "Je me souviens avoir lu quelque part qu'être un bon père c'est fabriquer des souvenirs. Je trouve ça beau et j'essaie de l'appliquer. En ne cassant pas la chaîne qui a débuté avec mes ancêtres, on en revient à la transmission...", confie-t-il, toujours avec la même valeur pour le guider.

En plus d'être à l'affiche du Prince oublié, Omar Sy sera ensuite aux côtés d'Harrison Ford dans L'Appel de la forêt (en salles le 19 février) puis dans Police d'Anne Fontaine avec Virginie Efira et Grégory Gabedois le 1er avril.