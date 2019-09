Omar Sy : Sa fille a 2 ans, sa femme publie un beau message

View this post on Instagram

Amani - Nour, my daughter 2 years you've illuminated our lives... 2 years you've given me hope in this world at risk... 2 years and every day God can offer me, I'm so proud and grateful to be your mom. I love you my baby girl. Happy birthday. Amani-Nour, ma fille 2 ans que tu illumines nos vies... 2 ans que tu me redonnes de l'espoir en ce monde en pril... 2 ans et chaque jour que Dieu puisse m'offrir, je suis si fire et reconnaissante d'tre ta maman. Je t'aime mon bb. Joyeux anniversaire.