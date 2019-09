Kylie Jenner : Le sexe avec Travis ? Encore mieux depuis la naissance de Stormi

Très amoureuse du rappeur de 28 ans, elle lui fait une grande déclaration sur papier glacé : "Tu me rappelles que la maternité et la sexualité peuvent coexister et ce n'est pas parce que tu apprécies la sexualité que tu es une mauvaise fille ou une mauvaise mère. Tu peux être sexy et toujours être une maman badass".

Photographiés par Sasha Samsanova, une amie de longue date de Kylie, Travis a dirigé le shooting. Selon Page Six, la soeur de Kendall Jenner confie : "Je n'aurais jamais imaginé poser pour Playboy un jour." La directrice du magazine, Erica Loewy, a souligné que ces photos étaient une véritable ode à la beauté et à la sensualité de Kylie capturée à travers les yeux de son chéri.