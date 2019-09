Kylie Jenner nue pour Playboy : elle pose dans les bras de Travis Scott

Un avant-goût pour le moins efficace ! Ce 10 septembre 2019, Kylie Jenner a publié une nouvelle photo Instagram qui n'a pas manqué de faire réagir ses quelque 145 millions d'abonnés. Pour annoncer son prochain projet avec le magazine culte Playboy, la jeune femme de 22 ans a dévoilé un extrait d'un shooting photo sexy réalisé avec son compagnon, le rappeur Travis Scott.

"Quand Houston rencontre Los Angeles... @playboy #ComingSoon", a-t-elle indiqué en légende du cliché sensuel. A l'image, la cadette du clan Kardashian-Jenner apparaît de dos, dans le plus simple appareil, blottie dans les bras de celui qui partage sa vie depuis maintenant deux ans. Chapeau de cow-boy sur la tête et fessier rebondi au premier plan, la mère de la petite Stormi (1 an) affiche fièrement une silhouette amincie. Le magazine a lui-aussi dévoilé un extrait de cette collaboration inédite sur son compte Instagram.