Kim Kardashian : Kanye furieux, il lui interdit de maquiller leur fille North

Dans tous les cas, le papa de North, Saint (3 ans), Chicago (1 an et demi) et Psalm (4 mois) a visiblement été agacé de voir sa fille aînée déjà maquillée comme une adolescente.

Heureusement pour la maman, la petite North a encore le droit de s'habiller comme elle le souhaite. Elle a déclaré : "Elle a tout à fait le droit de choisir comment elle s'habille." Après leur voyage en famille au Japon, Kim avait expliqué être impressionnée par le talent de modeuse sa fille. Le 12 août 2019, elle écrivait sur Instagram : Ma " fille Northie est la fashionista ultime !" Au moins, si elle ne peut plus se maquiller, elle pourra encore choisir ses vêtements (et ses talons à plumes). Nous voilà rassurés !