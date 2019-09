Beyoncé : Sa fille Blue Ivy chante en studio, les internautes fans sur Twitter

Un autre extrait montre la mère et la fille complices, s'amusant à chanter toutes les deux sur le titre Mood 4 Eva, en vacances au soleil, à boire du jus de coco dans des tenues assorties... L'aînée de Beyoncé et Jay-Z est également une jeune danseuse prometteuse à en croire cet autre passage du film. De leur côté, Rumi et Sir (2 ans) ont eux aussi bien grandi. Visibles à plusieurs reprises dans le documentaire, que ce soit avec leurs célèbres parents ou avec leur grand-mère Tina Knowles, les jumeaux sont aujourd'hui deux petits garçons pleins de vie qui aiment tout autant lire une histoire avec leur mère que reconnaître les bruits des animaux.