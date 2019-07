Beyoncé : Maman sublime au côté de sa fille Blue Ivy pour "Le Roi Lion"

C'est aujourd'hui, mercredi 17 juillet 2019, que sort en salles Le Roi Lion. Beyoncé en est une des voix stars et a produit un album inspiré du film animé. Elle se met en scène dans un nouveau clip, au côté de sa fille de 7 ans, Blue Ivy.

Elle a décrit The Lion King: The Gift, nom de l'album inspiré du Roi Lion qu'elle a produit, comme une "lettre d'amour à l'Afrique". Cette déclaration commence sur la chanson SPIRIT, dont le clip vient d'être dévoilé. Beyoncé y est filmée dans le désert du Grand Canyon. Sa fille de 7 ans, Blue Ivy, la rejoint.

L'album The Lion King: The Gift sera disponible ce vendredi 19 juillet. Beyoncé, son mari Jay-Z, le rappeur Kendrick Lamar, Pharrell Williams, Tiwa Savage, Mr Eazi et Yemi Alade y ont contribué.