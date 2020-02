Bérénice Béjo : Sublime à la Berlinale, avec son mari et Sigourney Weaver

Comme Bérénice Béjo, Sigourney Weaver et Margaret Qualley avaient sorti le grand jeu pour le début du festival berlinois. Les deux comédiennes de 70 et 25 ans partagent l'affiche de My Salinger Year. Le film réalisé par Philippe Falardeau était projeté lors de cette cérémonie d'ouverture. Respectivement vêtues de robes Alexander McQueen et Chanel (collection Haute Couture printemps-été 2020), Sigourney Weaver et Margaret Qualley ont improvisé une ravissante éclipse devant des photographes survoltés. La première a également posé entre son mari Jim Simpson et leur fille de 29 ans, Charlotte.

Jeremy Irons et son épouse Sinead Cusack, Daniel Brühl et sa moitié Felicitas Rombold, Juliane Elting et Douglas Booth ont aussi pris part à l'ouverture de la Berlinale 2020. Le festival s'achèvera le dimanche 1er mars.