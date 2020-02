Omar Sy avec sa femme Hélène : avant-première en amoureux à Paris

Un vent de magie souffle sur nos terres. Le 12 février 2020, Omar Sy sera de retour au cinéma dans le nouveau film du réalisateur Michel Hazanavicius, Le Prince oublié, aux côtés de Bérénice Béjo et de François Damiens. Dans cette ode familiale, présentée comme un joli conte de fées, le comédien incarne un père de famille qui accepte avec difficulté de voir sa fille Sofia grandir. Un rôle fait sur mesure pour le papa de cinq enfants, qui a d'ailleurs amené son épouse, sa reine, à l'avant-première parisienne, au Grand Rex, le 2 février 2020.

Julie Gayet, Nii Okai, le footballeur Mamadou Sakho et sa ravissante épouse Majda, Eric Toledano, Lionel Abelanski – vu récemment dans Les bracelets rouges – et son épouse Nathalie Levy-Lang, Frédéric Zeitoun, l'apprenti danseur Ladji Doucouré, Claude Lelouch, Jamie McCourt, Thomas Ngijol et Howard Shore étaient également présents dans la prestigieuse salle du deuxième arrondissement. Mais sans doute les yeux se sont-ils davantage tournés vers Omar Sy et sa moitié. Non seulement il est le héros du film, mais il n'apparaît plus que rarement en France, puisqu'il vit à Los Angeles... et évite soigneusement de trop exposer sa femme Hélène et plus globalement sa famille.