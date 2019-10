Omar Sy, déclaration à son épouse pour son anniversaire : "Tu es la meilleure"

Plusieurs personnalités ont tenu à écrire quelques mots à Hélène Sy en commentaires, comme Roméo Elvis, Oxmo Puccino, David Guetta ou encore le réalisateur Franck Gastambide. "Joyeux anniversaire ma belle Hélène et félicitations pour cette joyeuse famille qu'est la vôtre", a écrit la comédienne Nadia Fares.

C'est d'ailleurs entre amis que Hélène Sy a fêté l'événement, à son domicile de Malibu (près de Los Angeles). La présidente de l'association CékeDuBonheur a dévoilé sur Instagram une photo de ses deux beaux gâteaux d'anniversaire.

Pour rappel, Omar et Hélène Sy ont fêté le 8 juillet dernier leurs 20 ans d'amour. Après s'être mariés en 2007, ils ont accueilli trois filles et deux garçons, dont Selly (17 ans) et Amani-Nour, née il y a deux ans. Très discrets sur sa vie privée, le couple ne dévoile que très peu de détails sur ses enfants, dont on ne connaît pas tous les prénoms.