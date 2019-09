Franck Gastambide : Titillé sur son histoire avec Sabrina Ouazani...

Choisi pour remplacer Thierry Ardisson, parti avec pertes et fracas, Cyril Hanouna avait opté pour des valeurs sûres pour lancer sa nouvelle émission La Grande Darka, samedi 14 septembre sur C8 de 19h à 21h. Malheureusement, le lancement a été décevant et l'acteur Franck Gastambide aurait sans doute préféré qu'on ne lui porte pas autant d'attention...

Même si c'est un secret de polichinelle, le héros de Taxi n'aime pas parler de son histoire de coeur avec l'actrice Sabrina Ouazani. Alors quand l'humoriste et chroniqueur Laurent Baffie – qui a accepté de rejoindre Hanouna, mais a blagué sur sa fidélité à son ami Thierry Ardisson pendant toute l'émission – a mis les pieds dans le plat, Franck Gastambide a moyennement apprécié. Alors que l'on revoyait une séquence au cours de laquelle Sabrina Ouazani mettait une claque à son amoureux sur un plateau de télévision, il a ainsi apporté ses propres commentaires. "Il y a eu un problème au retour en avion. Il y a eu un aller somptueux en Corse, et un retour difficile. Il est passé de jet privé à Easy Jet. (...) Il a tout fait pour lui en mettre plein la vue à l'aller et pas au retour", a-t-il notamment lâché pour expliquer la vivacité avec lequel l'actrice l'avait giflé. Malgré l'oeil méfiant et le sourire crispé de Franck Gastambide, le célèbre sniper a continué sur sa lancée. "Je trouve ça très beau de montrer qu'on peut être riche et pauvre dans le même voyage, on peut être un prince charmant et une grosse merde dans le même délire", a-t-il ajouté.

Mal à l'aise, car l'analyse de Laurent Baffie semblait pertinente, l'acteur et réalisateur de 40 ans a fini par réagir. "Oui, non... C'était un truc de dispo... et au retour bon... J'ai l'impression que tu as appelé que des ennemis pour avoir ces dossiers-là !", a-t-il répliqué.

Côté audiences, La Grande Darka a attiré 311 000 téléspectateurs de 19h à 20h, puis 352 000 entre 20h et 21h, relate Le Parisien. Si le programme était leader de la TNT sur la cible des 15-34 ans et de 25-49 ans, force est de constater qu'il y avait beaucoup plus de monde devant son poste à l'époque où Thierry Ardisson était à la barre avec ses Terriens et réunissait entre de 600 000 à 755 000 téléspectateurs. "On manque un peu de puissance", a reconnu Cyril Hanouna sur Twitter. "On est confiants. Lorsque les journées vont raccourcir, cette offre de rigolade attirera plus", a affirmé au quotidien Vincent Pujol, directeur des programmes de C8.

Thomas Montet