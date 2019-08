Thierry Ardisson assigne C8 en justice trois mois après son départ

Après treize ans aux commandes de Salut les Terriens – avec le temps divisée en deux émissions baptisées Les Terriens du samedi et Les Terriens du dimanche sur Canal+, puis C8 –, Thierry Ardisson a quitté ses fonctions, malgré lui. En mai 2019, le célèbre animateur de 70 ans révélait qu'il allait tirer sa révérence, car "la chaîne n'[avait] plus les moyens de se l'offrir" comme l'avait rapporté Le Parisien. Trois mois plus tard, nos confrères indiquent que l'homme en noir entend régler ses différends avec le groupe Canal+... devant la justice.

D'après Le Parisien, avec son avocat Jean Ennochi, Thierry Ardisson s'apprête à réclamer une indemnisation pour ce qu'il estime être une "rupture brutale" de son contrat avec C8. L'animateur considère avoir été dans une situation de "dépendance économique" après toutes ces années. Et alors qu'il se retrouve sans employeur en cette rentrée 2019, il compte aussi demander réparation du "préjudice sur son image et sa carrière". Avec son producteur Stéphane Simon (Téléparis), Thierry Ardisson, qui a dû licencier et indemniser les 90 personnes qui travaillaient sur les deux émissions arrêtées, espère obtenir des réparations financières.

Les relations entre celui qui partage la vie de la journaliste Audrey Crespo-Mara et le groupe Vivendi de Vincent Bolloré ne sont pas au beau fixe depuis son départ. Il faut dire que Thierry Ardisson est un brin agacé de voir que ses Terriens du samedi seront remplacés dès le 14 septembre prochain par La Grande Darka, divertissement de Cyril Hanouna. Comme révélé dans la presse, la star de TPMP sera accompagnée de chroniqueurs qui auront pour objectif de faire rire un invité. Un capteur facial permettra de déterminer combien de fois l'invité a ri aux blagues, micros-trottoirs et autres happenings. Une idée que Thierry Ardisson avait présentée en mars 2016 à la chaîne... et dont il avait reparlé à Franck Appietto, directeur général de C8, pour la rentrée 2019, sans succès. De son côté, Canal+ ne "fait pas de commentaire", mais Cyril Hanouna a réagi sur Twitter, invitant son "ami" Thierry Ardisson à regarder l'émission. "Il verra que ça n'a rien à voir avec son concept", a-t-il ajouté.