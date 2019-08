Bérénice Bejo : Comment elle protège ses enfants de sa célébrité

Femme, muse et mère, Bérénice Bejo a plus d'une corde à son arc. En 2020, la comédienne de 43 ans sera à l'affiche du prochain long métrage de son compagnon Michel Hazanavicius, intitulé Le Prince oublié. Ce duo, qui s'est formé sur un plateau de tournage, s'est prolongé dans le privé : en couple depuis 2006, les tourtereaux ont concrétisé leur amour en donnant naissance à Lucien le 25 juin 2008 et à Gloria le 18 septembre 2011. Grandissant dans une famille de cinéma, les enfants conservent heureusement les pieds sur terre. "Je n'ai pas de nounous et ne délègue rien en ce qui concerne mes enfants, explique leur maman au magazine Marie France. Michel et moi nous débrouillons pour toujours les accompagner à l'école. Comme tous les parents, nous nous embêtons à nous demander ce que nous allons manger le soir et qui va acheter le pain... Ces rituels ordinaires sont essentiels à notre équilibre. Nous veillons aussi à ce que nos enfants ne se comportent pas comme les fille et fils de gens connus, mais aient une attitude normale dans leur quotidien."

Il lui est parfois arrivé de refuser des contrats pour préserver sa descendance. Devenir égérie, par exemple, ne lui viendrait jamais à l'esprit. "J'ai toujours refusé, précise l'actrice franco-argentine. Je suis d'un naturel très pudique, et je n'aimerais pas que mes enfants me voient m'afficher en permanence dans des publicités." Michel Hazanavicius et Bérénice Bejo se sont rencontrés en collaborant sur le film d'OSS 177, Le Caire : nid d'espions. Le réalisateur était déjà père de deux filles, Simone et Fantine, fruits de ses amours avec Virginie Lovisone.

Les débuts de Bérénice Bejo à la télévision

On la connaît peut-être pour son rôle silencieux – mais exemplaire – dans The Artist auprès de Jean Dujardin, ou encore pour sa performance dans Le Passé, d'Asghar Farhadi, qui lui a valu le Prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes en 2013. On oublie en revanche que sa première apparition s'est faite sur les petits écrans. De 1996 à 1999, Bérénice Bejo donnait la parole à Brigitte Fossey, Pierre Arditi et Ludwig Briand – oui oui, Mimi-Siku dans Un indien dans la ville – dans la série française Un et un font six. En vingt ans, elle a parcouru un long chemin... passe le message à ton voisin.