Corinne Masiero (Capitaine Marleau) se retrouve les seins nus pour Groland

Depuis 2014, les téléspectateurs suivent les aventures loufoques de Capitaine Marleau sur France 3. Un personnage drôle et attachant qui rencontre un succès phénoménal, notamment grâce à son interprète Corinne Masiero. Samedi 18 janvier dernier, c'est sous un nouveau rôle que la comédienne est apparue. En effet, alors qu'elle était invitée de l'émission Groland, le Zapoï sur Canal+, elle a participé à un sketch comique dans lequel elle devait s'exprimer sur la politique d'Emmanuel Macron et sur la réforme des retraites. Un rôle quelque peu sur mesure pour Corinne Masiero, également connue pour son franc-parler.

C'est donc sur le plateau d'une fausse émission télé que la complice de Josée Dayan s'est mise à défendre la cause des grévistes. "Dans 20 ans, ça va être quoi ? Des millions de clochards dans la rue ! Ça va être ça, sa réforme des retraites de me**de qu'il nous prépare" a-t-elle lâché dans un élan fougueux avant de quitter l'antenne. Mais c'est surtout la fin de la séquence qui a fait sensation. Et pour cause, Corinne Masiero revient finalement aux côtés de Benoît Delépine, Francis Kuntz et les autres acteurs du sketch pour souhaiter une bonne soirée aux fidèles du programme. Et force fut de constater qu'elle avait laissé son haut aux vestiaires. Et oui, c'est seins nus que la comédienne de 55 ans a retrouvé la caméra pendant plusieurs secondes. Une séquence qui n'est pas près d'être oubliée.

Ce n'est pas la première fois que Corinne Masiero fait le show et en dévoile un peu trop. En février dernier lors de la remise des Magritte du cinéma, elle soulevait son débardeur devant les photographes. Tout comme en août 2018 au Festival d'Angoulême, où elle n'a pas hésité à soulever son T-shirt pour se dévoiler en maillot de bain...