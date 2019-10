Corinne Masiero (Capitaine Marleau) suivie par des fans : "C'est compliqué"

Depuis 2014, Corinne Masiero incarne Capitaine Marleau dans la série éponyme. Un succès sur France 3 qui a davantage propulsé l'actrice de 55 ans sous le feu des projecteurs. Cela a bien entendu ses avantages et ses inconvénients. Si elle aime toujours autant ce rôle, elle admet auprès de TV Mag qu'elle a du mal avec la notoriété qu'il a engendrée.

Corinne Masiero est en effet régulièrement sollicitée par ses fans dans la rue... mais pas seulement ! "C'est compliqué au quotidien. J'ai beau jeu de dire ça. C'est un problème de riche, non ? Et ce qui se passe dans le monde me fait redescendre très vite. Mais j'ai toujours du mal à comprendre l'intérêt pour des gens de me suivre jusqu'aux toilettes pour faire un selfie...", a expliqué l'actrice. Elle préférerait échanger avec les personnes qui la suivent plutôt que d'être suivie pour une simple photo. "Je suis contre ce filtre qui s'est imposé entre nous et le réel qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus acteurs, mais spectateurs de nos vies, et qu'on reste indifférents devant des images qui se noient en Méditerranée", a-t-elle conclu.

Corinne Masiero a été plus cash lorsqu'elle a été filmée pour le documentaire dont elle a fait l'objet, et diffusé le 28 octobre. Elle n'a pas échappé à une question sur sa notoriété et est revenue sur les courriers malveillants qu'il lui arrive de recevoir : "Quand c'est malveillant, je sais me démerder, je sais avoir de la répartie, et gérer le truc. (...) Après, tu as des gens qui, très discrètement et très simplement, te disent j'aime bien tel truc et puis basta, bon ça, ça va. Tant qu'ils ne viennent pas te le dire dans un endroit où t'es avec un pote qui vient de crever et... 'Ah, on peut avoir un selfie ?'" C'est à la suite de ces déclarations qu'elle a évoqué ses fans qui peuvent être un peu trop intrusifs : "Jusqu'aux chiottes, quoi ! Ils vont jusqu'aux chiottes, ils t'attendent derrière la porte des chiottes pour te demander... Ils te parlent à travers, tu te dis, là ça va, on va peut-être se calmer ! Tu ne veux pas non plus envoyer chier les gens, le but ce n'est pas d'être méchant, mais à un moment donné, comment le dire sans blesser ?"

Ce n'est pas la première fois que Corinne Masiero parle de cette notoriété qu'elle a parfois du mal à gérer. En avril dernier, toujours auprès de nos confrères de TV Mag, elle avait dévoilé ce qui l'énervait quand on la reconnaissait dans la rue : "Ça me gave quand on m'appelle Marleau dans la rue, je ne suis pas flic ! Moi, c'est Masiero ! Je n'appartiens à personne ! C'est compliqué, car les gens ne font pas la différence entre le personnage et moi." Depuis toutes ces années, celle qui a vécu des années difficiles entre rue et prostitution a gardé les pieds sur terre : "Être connue, ça ne veut absolument rien dire ! Il y a plein de gens connus seulement parce qu'ils sont passés à la télévision..."

Chaque mardi, France 3 diffuse un inédit de Capitaine Marleau. La série fait le plein de guests à chaque fois, pour le plus grand bonheur de Corinne Masiero. Elle a eu la chance de donner la réplique à JoeyStarr, Kad Merad (dont l'épisode est diffusé ce 29 octobre) ou Marina Hands.

L'intégralité de l'interview de Corinne Masiero est à retrouver dans le magazine TV Mag du 27 octobre.