Philippe Candeloro charge Nathalie Pechalat : "J'espérais que cela serait différent avec elle"

Dans une interview à Télé Star parue le lundi 22 mars 2021, Philippe Candeloro évoque sa relation avec la nouvelle présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG). Après un vaste scandale d'agressions sexuelles, Nathalie Péchalat avait pris la tête de l'institution sportive, succédant ainsi à Didier Gailhaguet, dont les actes avaient été dénoncés par la courageuse Sarah Abitbol.

Si le changement de présidence a "permis de faire le ménage" d'après Philippe Candeloro, il ne reste pas moins critique envers Nathalie Péchalat. "À l'époque de Didier Gailhaguet, la famille des anciens champions était tenue à l'écart et j'espérais que cela serait différent avec elle. Mais elle aussi gère les choses en solo. Le changement n'a pas été opéré et je regrette que les histoires de jalousie et d'égo continuent à parasiter le patinage", déplore l'ancien champion de patinage artistique.

Pour Philippe Candeloro, cette grande affaire de harcèlement et d'agressions sexuelle a permis de "toiletter les textes et statuts de la fédération". "Il y avait une omerta à ce sujet et c'était indispensable. Mais du coup, on s'est beaucoup concentrés sur l'administratif et pas suffisamment sur les athlètes... Et c'est dommage aussi qu'on ne fasse pas appel aux compétences de Sarah qui a eu énormément de courage de faire ce qu'elle a fait", se désole Philippe Candeloro, qui espère ainsi des actions de sa dirigeante, Nathalie Péchalat.

Côté perso, l'ancienne danseuse sur glace vient de devenir maman pour la seconde fois, avec son époux Jean Dujardin. Philippe Candeloro, lui, est en couple avec Olivia Darmon.