Nathalie Péchalat : Une annonce de taille dans un contexte délicat

Sarah Abitbol a lâché une véritable bombe avec son livre Un si long silence, et il le fallait ! En révélant au grand jour qu'elle a été violée par son ancien entraîneur Gilles Beyer de ses 15 à ses 17 ans, la patineuse de 44 ans a brisé l'omerta et a reçu le soutien du gouvernement. Sous la pression de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, le président de la Fédération française des sports de glace Didier Gailhaguet a donné sa démission le 8 février dernier. Sarah Abitbol l'accuse d'avoir couvert les agissements de Gilles Beyer alors qu'il était pourtant au courant. Ce dont ce dernier s'est toujours défendu.

Le poste de président de la FFSG étant à présent libre, Nathalie Péchalat a fait savoir le 12 février 2020 qu'elle est candidate à sa succession. L'ancienne danseuse sur glace de 36 ans, femme de Jean Dujardin et mamande la petite Jeanne (4 ans), a officialisé sa candidature auprès de la chaîne Eurosport, pour laquelle elle travaille.

La double championne d'Europe de danse sur glace (2011, 2012), qui a pris sa retraite sportive en 2014, a simplement confirmé l'information, sans faire de déclaration. L'élection aura lieu le 14 mars.

Engagée auprès de l'association Colosse aux pieds d'argile qui a pour but de sensibiliser, prévenir et former sur les risques de pédophilie dans le monde du sport, Nathalie Péchalat est également licenciée au club parisien des Français volants. Ce club a été touché de plein fouet par le scandale des agressions sexuelles dans le patinage artistique puisque Gilles Beyer en était l'un des dirigeants. Il en a été exclu le 4 février dernier, juste après les révélations de Sarah Abitbol. Les responsables du club, dont Alain Beyer, président du club et frère de Gilles, avaient par ailleurs décidé de provoquer une assemblée avant la mi-mars avec l'ensemble des licenciés du club "pour libérer la parole et apporter aux gens les réponses aux questions qu'ils doivent se poser". Suspendu de ses fonctions de cadre d'Etat en 2001, Gilles Beyer avait poursuivi sa carrière d'entraîneur dans son club d'origine, les Français Volants, présidé par son frère Alain, jusqu'à son éviction vendredi. Il a aussi effectué plusieurs mandats au bureau exécutif de la FFSG jusqu'en 2018 et organisé dans les années 2010 plusieurs tournées de gala de l'équipe de France de patinage artistique.

Suite à la sortie du livre de Sarah Abitbol, d'autres anciennes patineuses ont révélé les abus dont elles avaient été victimes de la part d'autres entraîneurs.