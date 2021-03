Nathalie Péchalat et Jean Dujardin, leur 2e enfant : "Ça ne marche pas forcément tout de suite"

A en croire les dernières rumeurs, les félicitations seraient de rigueur pour Nathalie Péchalat et son mari l'acteur Jean Dujardin, qui attendaient un deuxième enfant... Si l'ex-star de la glace et le héros de 0SS 117 n'ont pas encore confirmé la naissance supposée de leur bébé, dans les pages de Magic Maman on découvre les confidences de la sportive.

Interrogée dans l'édition "Spécial équipement" allant de février à avril 2021, Nathalie Péchalat avait notamment pris la pose, alors enceinte de 7 mois. Ce deuxième enfant avec Jean Dujardin a pris du temps à venir... "Je me suis dit : 'Enfin !' Cela faisait longtemps qu'on avait envie d'agrandir la famille et, comme pour beaucoup de couples, ça ne marche pas forcément tout de suite", a-t-elle confié. Une fois cette difficulté surmontée, elle a alors traversé une seconde grossesse plutôt calme ! "Pas de nausées, ni de grosse fatigue, je ne peux pas me plaindre. Malgré le confinement, mes rendez-vous médicaux ont été maintenus au cabinet. Le contexte ne me rend pas inquiète, la grossesse suit son cours et reste ce que j'ai de moins compliqué à gérer en ce moment !", a-t-elle ajouté.