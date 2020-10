Jean Dujardin : Qui est sa première femme Gaëlle, mère de ses fils Jules et Simon ?

On ne présente plus Jean Dujardin. Depuis plus de vingt ans, il s'impose comme un acteur incontournable enchaînant les films à succès. Aujourd'hui très heureux avec la patineuse professionnelle Nathalie Péchalat, le comédien a dans le passé été marié deux fois. Si tout le monde a suivi son idylle avec Alexandra Lamy, il a été plus discret avec sa première épouse, Gaëlle Demars.

Pourtant, le couple est resté de nombreuses années ensemble dans les années 1990 jusqu'au début des années 2000. Deux garçons sont nés de leur union, Jules en 2000 et Simon en 2002. Difficile d'en savoir beaucoup plus à leur sujet si ce n'est que l'aîné a un temps voulu suivre les pas de son célèbre père. En effet, Jules a connu les plateaux de cinéma avec le film Le Coeur des hommes 2, sorti en 2006 et dans lequel il tenait le rôle de Romain. Cinq ans plus tard, en 2011, il rejoignait le casting de la série La vie secrète des jeunes le temps d'un épisode. Jean Dujardin n'a fait que de rares apparitions avec ses garçons, comme en 2014 dans les tribunes de Roland-Garros. Il est encore plus pudique lorsqu'il s'agit de les évoquer en interview, mettant un point d'honneur à préserver leur vie privée.

La vie de famille de Gaëlle et Jean Dujardin a éclaté lorsque le comédien a craqué pour Alexandra Lamy, sa partenaire de jeu dans Un gars, une fille. La vedette d'OSS 117 et la mère de Chloé Jouannet ont même entamé leur histoire alors qu'il était encore en couple avec Gaëlle. Mais au bout de dix ans d'amour et trois ans de mariage, ce fut une nouvelle rupture pour Jean Dujardin en 2013.

Il officialise sa relation avec Nathalie Péchalat l'année suivante et ensemble ils deviennent parents d'une fille en 2015, prénommée Jeanne. Un petit bonheur pour l'acteur oscarisé comme il le confiait volontiers à Version Femina. "C'est merveilleux. Lorsqu'elle me réveille en pleine nuit pour dormir avec moi, même si je dors mal à cause du doudou et d'elle qui bouge c'est un plaisir simplement extraordinaire." Avec l'arrivée de Jeanne dans sa vie, Jean Dujardin redécouvre son rôle de père. "Pour un papa, avoir une fille nous indique le sens de la vie. Une fille pour un père, c'est absolument unique. C'est de l'ordre d'un amour absolu que je ne peux pas expliquer et que je subis bien volontiers. C'est dans le contrat !"

