Pierre Niney et Natasha Andrews main dans la main : rare photo de leur tendre intimité

Le couple continue de filer le parfait amour. Le 7 juin 2021, la photographe et comédienne Natasha Andrews s'est saisie de son compte Instagram pour partager un rare extrait de sa vie de famille avec Pierre Niney. L'occasion de voir la jolie complicité qui lie les parents des jeunes Lola et Billie (4 et 2 ans), alors qu'ils profitent d'une escapade à deux loin de la capitale.

Chez Pierre Niney et Natasha Andrews, on peaufine son bronzage collé l'un contre l'autre, main dans la main. Sur cette nouvelle photo dévoilée sur Instagram lundi, l'acteur français de 32 ans et sa belle australienne - qui s'aiment depuis maintenant 13 ans - affichent un joli moment de tendresse ensoleillé, qui n'a pas manqué de ravir les abonnés de madame.

Il y a quelques jours déjà, à Paris, le couple s'était offert une nuit cinq étoiles à l'hôtel Brach. Une virée en tête-à-tête dont ils avaient partagé quelques photos sur le réseau social, entre deux ploufs dans la piscine avec vue sur la Tour Eiffel.