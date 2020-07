Pierre Niney : Adorable photo de ses filles Lola et Billie, qui ont bien grandi

Il n'est pas rare de voir Natasha Andrews partager quelques extraits de sa vie de famille avec Pierre Niney sur les réseaux sociaux. Dernier exemple en date le 6 juillet 2020 : la comédienne australienne s'est saisie de son compte Instagram pour dévoiler une nouvelle photo des deux adorables petites filles qu'elle a eues avec l'acteur français.

Sur le cliché, la jeune maman apparaît en pleine partie de jeux dans le jardin avec Lola (2 ans et demi) et Billie (1 an). L'occasion de voir que les deux fillettes ont bien grandi ! Déjà le 25 juin dernier, Natasha Andrews avait partagé une photo de sa cadette en pleine sieste à même le sol, enroulée dans un drap. Une publication Instagram qui n'avait pas manqué de séduire ses milliers d'abonnés. De son côté, le papa se veut plus discret. Rares sont les fois où Pierre Niney a laissé voir son bonheur familial sur les réseaux sociaux. Pour rappel, les deux acteurs sont en couple depuis près de douze ans.