Pierre Niney : Douces vacances au Maroc avec Natasha et leurs filles

Entre deux tournages, Pierre Niney s'accorde une petite escapade en famille, avec sa compagne et ses deux filles, loin de la grisaille parisienne. Les deux comédiens et les jeunes Lola et Billie avaient choisi le soleil du Maroc pour ces quelques jours de vacances.

Pierre Niney, Natasha et leurs deux filles au Maroc, le 12 décembre 2019.

Quelques jours au soleil bien mérités pour l'ancien sociétaire de la Comédie Française, qui s'apprête à jouer dans plusieurs nouveaux longs métrages, comme La Boîte noire (Yan Gozlan) qui sortira en 2020 et le très attendu OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, réalisé par Nicolas Bedos, dont la sortie est prévue pour 2021. Après s'être connus en 2008 sur les bancs du cours Florent, Natasha Andrews et Pierre Niney sont aujourd'hui parents de deux petites filles. Lola, qui vient donc de fêter ses 2 ans, et l'adorable petite Billie, née en juillet dernier.