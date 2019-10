Pierre Niney papa : jolie photo de sa compagne avec leur petite Billie

Le comédien est l'heureux papa de deux petites filles : Lola et Billie, 2 ans et 3 mois. S'il est très discret sur sa vie de famille, sa compagne Natasha Andrews est quant à elle plus disposée à partager quelques extraits de leur bonheur familial sur les réseaux sociaux.

L'acteur de 30 ans se veut particulièrement discret sur sa vie de famille épanouie. À défaut de commenter son rôle de père, l'ex-pensionnaire de la Comédie-Française se consacre à sa carrière sur grand écran avec plusieurs projets en cours : un nouveau long métrage de Yan Gozlan intitulé La Boîte noire, dans laquelle Pierre Niney donnera la réplique à André Dussollier et Lou de Laâge en 2020. Il retrouvera également Jean Dujardin dans le très attendu OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, réalisé par Nicolas Bedos et dont la sortie est prévue pour 2021. À en croire sa dernière publication Instagram, il semble qu'il y a une bonne ambiance en coulisses...

