Nicolas Bedos câlin avec sa compagne Pauline : l'amour en douceur à Nice

Un festival de cinéma sur la Côte d'Azur, de bon augure à quelques jours du Festival de Cannes qui reprendra ses droits sur la Croisette le 6 juillet prochain, et jusqu'au 11.

Du 18 au 20 juin se tient le festival CINEROMAN au cinéma Pathé Gare du Sud à Nice. Hier, le thriller dramatique Boîte Noire (dans les salles en septembre prochain), de Yann Gozlan, et avec Pierre Niney, Lou de Laâge et André Dussollier, a été proposé. Cette première a attiré de nombreuses personnalités. Le maire de Nice Christian Estrosi accompagné de son épouse Laura Tenoudji, sensuelle dans un chemisier transparent laissant apparaître son soutien-gorge, mais également Elsa Leeb, enceinte, et Tom Leeb, deux des trois enfants de Michel Leeb. Nicolas Bebos était lui aussi présent et l'acteur et réalisateur de 42 ans n'est pas venu seul.

Le fils de Guy Bedos a foulé le tapis rouge du festival CINEROMAN avec sa compagne, Pauline Desmonts. Ravissante dans une jupe kaki associée à un top blanc asymétrique, la peau hâlée, la jolie blonde a reçu de doux gestes tendres de son partenaire.

Cette apparition n'était pas la première du couple. En octobre 2020, l'ex-compagnon de Doria Tillier avait pu compter sur le soutien de sa moitié lors des obsèques de son parrain adoré, Jean-Loup Dabadie. La cérémonie s'était déroulée en l'église Saint-Germain-des-Prés, en présence de nombreuses autres stars, dont Julien Clerc et sa femme Hélène Grémillon.

Selon sa page LinkedIn de Pauline Desmonts, la compagne de Nicolas Bedos est directrice des relations extérieures et en charge du développement et lancement du département Objets d'Art et de Collection de Collector Square.

La présence de Nicolas Bedos au festival CINEROMAN n'avait rien d'exceptionnel puisqu'il tourne actuellement dans la ville. Il est aux commandes de Mascarade, une comédie dramatique sur le thème des arnaques, des crimes et des passions.