Laura Tenoudji sensuelle au bras de Christian Estrosi : chemisier transparent et soutien-gorge apparent

Pour fêter le retour du cinéma, Laura Tenoudji et Christian Estrosi se sont rendus au Festival CINEROMAN de Nice, samedi 19 juin 2021. Très sensuelle, la journaliste de 45 ans a opté pour une tenue mettant en valeur sa poitrine sur le tapis rouge niçois. Habillée d'un chemisier noir transparent laissant apparaître son soutien-gorge en dentelle, la maman de Bianca (3 ans) et de Milan (11 ans, né de ses premières amours avec Michael Tapiro) a posé à côté de son époux vêtu d'un élégant costume-cravate bleu. L'ancienne chroniqueuse de Télématin a partagé un portrait d'elle et son mari en story Instagram ne manquant pas d'indiquer au passage la marque de sa lingerie fétiche Livystudio mais aussi en ajoutant en fond la musique du film Le Parrain de Francis Ford Coppola.

D'autres personnalités étaient présentes lors de cet événement dédié à la littérature et au 7e Art. Nicolas Bedos est apparue avec sa nouvelle chérie Pauline Desmonts sur le red carpet. Très discret concernant cette nouvelle idylle, l'ex-compagnon de Dora Tillier vit en effet une nouvelle relation avec une jeune femme qui n'est pas dans le showbusiness. Lors d'une interview datant de mars 2021 à Madame Figaro, il avait par ailleurs indiqué que malgré ce nouvel amour, il ne comptait toujours pas devenir père. "Il faut avoir fait un peu la paix avec soi pour avoir des gosses" indiquait-il aux journalistes.

Lors de cette soirée, Pierre Niney, Lou de Laâge, Laurent Lafitte, Michel Boujenah et sa fille Louise, François Bérléand, Tchéky Karyo, Michaël Cohen, Tom Leeb et sa soeur Elsa (enceinte), Emmanuelle Devos ou encore Samuel Le Bihan étaient également invités et ont pu découvrir la projection du film Boîte Noire de Yann Gozlan le 19 juin 2021.