Nicolas Bedos prêt à devenir père ? Il répond avec sincérité

Le clan Bedos pourrait-il poursuivre sa lignée ? Nicolas, désormais orphelin de père depuis la mort de Guy, ne semble pas vouloir porter cette responsabilité. Il a évoqué le sujet en interview, répondant avec sa franchise habituelle. La célèbre famille d'artistes n'a plus qu'à se tourner vers Victoria, la soeur, qui est elle devenue maman.

Interrogé parle magazine Madame Figaro, Nicolas Bedos a fait le point sur sa carrière, ses divers projets, ses coups de gueule décriés qui lui ont parfois joué des tours... Mais aussi sur sa vie intime. Lui qui a connu plusieurs histoires d'amour très médiatisées avec Elsa Zylberstein ou Doria Tillier, serait-il prêt à devenir père un jour ? La réponse est clairement non. S'il ne veut pas d'enfants c'est selon lui "pour leur épargner un père distrait et névrosé, comme ont pu être beaucoup d'amis du mien, et même le mien", dit-il. Et le réalisateur du film césarisé La Belle Epoque d'ajouter : "Il faut avoir fait un peu la paix avec soi pour avoir des gosses. Mais peut-être que je me trompe, parce que plein d'histoires le démentent. Moi, par exemple, j'ai adoré mon père, et pourtant, mon père n'était pas un cadeau."

Nicolas Bedos, qui vit actuellement une discrète histoire de coeur avec une femme qui n'est pas dans le show business et qu'il souhaite épargner des paparazzi et de sa notoriété, avance un autre argument pour également justifier son non désir de paternité. "En même temps, mettre des enfants au monde actuellement... Je ne parle pas du virus. Mais la moraline ! La maroline d'un côté, les fachos de l'autre...", soupire-t-il, lui qui défend le politiquement incorrect mais a décidé de quitter les réseaux sociaux pour arrêter d'en prendre plein la figure et ne pas entacher la promo de son prochain film, par respect pour l'équipe.

Les confidences complètes de Nicolas Bedos sont à retrouver dans Madame Figaro, édition du 19 mars 2021.