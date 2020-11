Victoria Bedos maman comblée : photo inédite et joli message de son frère Nicolas

Il y a tout juste un an, Victoria Bedos donnait naissance à son premier enfant. La scénariste accueillait une petite fille prénommée Zelda, née de son idylle avec Romain Battesti, un homme discret et confondateur du bar parisien 1999. "Il y a un an tu naissais mon amour. Quelle chance j'ai de t'avoir pour fille. Joyeux anniversaire ma Zelda !", a tendrement écrit la mère de famille, le 4 novembre 2020. Pour fêter le tout premier anniversaire de sa fille, Victoria Bedos a publié une photo d'elle et de son bébé enlacées, après l'accouchement.

Une photo qui ne pouvait que faire craquer Nicolas Bedos, l'oncle de la petite Zelda. "Magnifique", s'est-il émerveillé en section commentaires. Depuis que 365 jours se sont ajoutées depuis la prise du cliché, la petite crevette a bien grandi. Sa maman partage parfois des photos irrésistibles de la fillette aux grands yeux bleus. Les dernières datent du 27 août, capturées lors de vacances à Calvi, en Haute-Corse.