Mort de Guy Bedos : Qui était Philippe, son défunt fils adoptif ?

Le comédien et humoriste Guy Bedos, connu pour ses sketchs féroces, son engagement à gauche et ses rôles dans des films marquants comme Un éléphant ça trompe énormément, est décédé à l'âge de 85 ans. C'est son fils Nicolas qui a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux, le jeudi 28 mai 2020. "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père. Embrasse Desproges et Dabadie, vu que vous êtes tous au Paradis", a-t-il tendrement écrit.

Marié à trois reprises, l'artiste était le père de cinq enfants. Parmi eux, Philippe, fils de Sophie Daumier qu'il avait adopté et qui s'est éteint le 11 décembre 2010. Âgé de 56 ans, il a été emporté par la chorée de Huntington, maladie héritée de sa mère, qui y avait succombé quelques années plus tôt. Il s'était battu quatorze années contre cette maladie génétique rare.

Philippe était l'enfant de la seconde épouse de Guy Bedos, Sophie Daumier - son inoubliable partenaire dans le sketch La drague. L'humoriste l'avait adopté à l'âge de 9 ans, en 1965. Si Guy Bedos le considérait comme son propre fils malgré son planning chargé d'artiste, leurs liens se seraient étiolés en 1977, après à son divorce avec Sophie Daumier. Père et fils se seraient ensuite perdus de vue.

Lorsque Philippe est tombé malade, Guy Bedos aurait refusé de l'aider financièrement, prétextant que ce dernier - qu'il n'avait pas vu depuis vingt-cinq ans - ne l'aimait pas. Il aurait même demandé à la justice d'annuler sa reconnaissance et la légitimation de son fils adoptif. Guy Bedos s'était contenté d'envoyer une gerbe de fleurs le jour de son enterrement.

Marié trois fois - avec Karen Blanguernon, Sophie Daumier (décédée en 2003) et Joëlle Bercot -, il est le père de, Leslie (née en 1957), Mélanie (née en 1977), Victoria (née en 1983), romancière, et Nicolas (41 ans), devenu scénariste et réalisateur à succès.