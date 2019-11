Victoria Bedos maman : elle révèle le prénom du bébé...

À 35 ans, Victoria Bedos est devenue maman pour la première fois. Une information révélée dans les pages du journal Le Figaro à l'occasion d'un article consacré à son frère Nicolas Bedos, qui faisait la promotion de son nouveau film intitulé La Belle Époque. La jeune femme a confirmé sur Instagram, lundi 11 novembre 2019.

Sur son compte suivi par un peu plus de 4000 abonnés, Victoria Bedos a joué la carte de l'humour en postant une photo de son chat dans un berceau et a donné quelques détails sur la naissance de son premier enfant, en légende. "Zelda Battesti Bedos est née lundi 4 novembre. Elle est beaucoup moins poilue, mais tout aussi mignonne. On l'aime déjà tellement !", a-t-elle commenté. Il s'agit donc bel et bien d'une petite fille comme le laissait penser une photo postée par la star représentant quelques vêtements reçus en cadeau.

Victoria Bedos est en couple depuis quelques années avec Romain Battesti, un homme discret qui est le cofondateur du bar parisien 1999. La jeune femme, à qui on doit le scénario de l'énorme carton ciné La Famille Bélier, ainsi que celui de Vicky – dans lequel elle tenait le premier rôle – ou de Normandie nue, reste discrète sur cette belle histoire de coeur. Tout juste s'est-elle accordé de faire quelques red carpets à ses côtés...

Ces dernières semaines, Victoria Bedos s'était montrée très active malgré son état, promenant son baby bump dans divers événements parisiens : à l'after party du film Andy, à la soirée de présentation de la première édition du Festival CinéRoman, à la générale du nouveau spectacle Muriel Robin intitulé Et Pof ! ou encore à la remise du prix Cinéma 2019 de la Fondation Barrière, à l'avant-première du film La Belle Époque...

Ce bébé est un beau cadeau à quelques semaines de Noël pour la fille de l'humoriste et comédien Guy Bedos.

Toutes nos félicitations aux parents !