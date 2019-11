Victoria Bedos enceinte : photo de son baby bump, accouchement imminent

Victoria Bedos, coscénariste de l'immense succès La Famille Bélier et du film Vicky dans lequel elle tenait également le premier rôle, attend son premier enfant. Sur son compte Instagram, elle partage avec une grande parcimonie les coulisses de cette grossesse.

Dimanche 3 novembre 2019, Victoria Bedos a dévoilé une nouvelle photo d'elle, son imposant baby bump à l'air alors qu'elle semble à quelques jours de l'accouchement. "Ça y est, on est prête ! Merci à @bonpoint @colette_guillonneau @isabrulier", a-t-elle écrit en légende, remerciant ses proches pour leurs jolis cadeaux. On peut voir sur cette photo prise par son amoureux Romain Battesti une jolie valise contenant des vêtements pour nourrisson gris, blancs et rose pâle. Une relative neutralité qui donne sans doute un petit indice sur le sexe du bébé. Peut-on se laisser aller à penser qu'elle est enceinte d'une petite fille ?

Victoria Bedos, fille de l'humoriste et comédien Guy Bedos, avait annoncé sa grossesse en août dernier par une photo d'elle prise au soleil en Corse. La future maman de 35 ans est en couple depuis plusieurs années avec Romain Battisti, cofondateur du bar parisien 1999. Une relation amoureuse sur laquelle elle reste cependant assez discrète même s'il lui est arrivé de faire quelques red carpet à ses côtés... Ces dernières semaines, Victoria Bedos a promené son baby bump à l'after party du film Andy, à la soirée de présentation de la première édition du Festival CinéRoman, à la générale du nouveau spectacle Muriel Robin Et Pof ! ou encore à la remise du prix Cinéma 2019 de la Fondation Barrière, à l'avant-première du film La Belle Époque... Inépuisable !

Thomas Montet