Muriel Robin : Acclamée par ses proches et les VIP pour Et Pof !

Trente ans plus tard Muriel Robin confirme son statut de patronne de l'humour même si, de son propre aveu sur scène, cela fait d'elle "une vieille comique des années 90" un peu angoissée à l'idée de ne pas réussir à se renouveler face aux petits jeunes qui débarquent et au stand up avec lequel elle n'est pas à l'aise. Pouvant compter sur un public fidèle, elle a rempli le Palais des Sports de Paris, le 3 octobre, avec Et Pof !

Muriel Robin avait majoritairement consacré ces dernières années à la télévision et au cinéma, mais ne pouvait pas manquer de remonter sur scène alors qu'elle fête ses 30 ans en tant que comique. La star de 64 ans évoque cet anniversaire sur scène et souligne qu'elle a bien fait de ne pas attendre trente années de plus parce que d'elle il ne resterait sans doute "qu'un bras". Très émue et heureuse de partager avec ses fans ses sketchs cultes raccourcis ou remaniés ainsi que quelques extraits inédits, elle a pu ressentir une vague d'amour lors de la générale de son spectacle.

La star a ainsi pu compter sur la présence de ses proches comme "ce qu'elle a de plus cher au monde", à savoir sa fiancée Anne Le Nen, mais aussi d'autres membres de son clan comme ses soeurs Martine et Nydia ainsi que sa nièce Olivia.

Du côté des VIP, la liste était digne du Who's Who parisien ! Il y avait les très proches comme son fidèle ami et partenaire d'écriture Pierre Palmade, Mimie Mathy, Yves Rénier avec sa femme ou Catherine Lara. Mais la liste des invités comprenait aussi Sophie Davant, Katherine Pancol, Éric Antoine, Dave, Mathilde Seigner, Michel Fau, Mathilda May, Ladislas Chollat, Anne-Claire Coudray, Valérie Karsenti (Scènes de ménages) et son compagnon François Feroleto, Michel Hazanavicius et sa compagne Bérénice Béjo ou encore Véronique Sanson et son compagnon Christian Meilland, Jean-Loup Dabadie, Robert Charlebois, Denis Olivennes et sa compagne Inès de La Fressange, Anne Sinclair, Elsa Zylberstein, Danièle Thompson et son mari Albert Koski...

Vous en voulez encore ? Alors citons également Claude Lelouch, Vanille Clerc, Marc-Olivier Fogiel, Vincent Dedienne, Cendrine Dominguez, Stéphane de Bourgies, Bernard Fixot et sa femme Valérie-Anne Giscard d'Estaing, Victoria Bedos enceinte, Laurent Delahousse et sa compagne Alice Taglioni enceinte ou encore Michel Drucker, Hélène Gateau, Nicolas de Tavernost, Lolita Chammah, Tony Gomez, Christophe Beaugrand et son mari Ghislain Gerin, Isabelle Camus et son fils Joalukas Noah, Bruno Sanches, Agathe Natanson, Maryse Gildas, Patrice Leconte, Catherine Ceylac, Roselyne Bachelot, Philippe Besson, Jean-Claude Darmon, Yamina Benguigui, Chantal Thomass et son mari Michel Fabian, Maud Fontenoy, Nicole Calfan, Christine Orban et Olivier Orban, Gérard Holtz, Frédéric Saldmann et sa femme Marie, Nathalie Garçon et son mari Jean-Marie Duprez, Étienne Chatiliez et sa femme, Bernard Murat et sa femme Andrée Zana-Murat, Jean-Louis Debré et sa femme Valérie Bochenek, Patrick Chesnais, Josée Dayan, Corinne Masiero, Samuel Labarthe, Pascal Desprez...

Et Pof ! se jouera au Palais des Sports jusqu'au 12 octobre 2019.