Muriel Robin : En cas de maladie grave, elle s'est organisée pour sa mort

Après avoir cartonné dans Jacqueline Sauvage : c'était lui ou moi, Muriel Robin revient avec un nouveau téléfilm au sujet poignant : Le Premier Oublié. La star de 64 ans donne la réplique à M. Pokora dans cette histoire traitant de la maladie d'Alzheimer. Elle-même a pris des précautions au cas où son état de santé la rendrait dépendante...

Interrogée par Télé 2 semaines, Muriel Robin a évoqué cette terrible maladie et a fait de touchantes confessions. "Je n'y pense pas. Quand cela me traverse l'esprit, je me dis : 'Pourvu que non !' Mais j'ai fait des papiers qui stipulent que, si j'avais une maladie de la sorte et que c'était trop lourd pour mes proches, je préférerais mourir. Je ne veux pas être une charge", a-t-elle expliqué.

Ces derniers mois, avec l'affaire Vincent Lambert, les Français se sont intéressés à la situation des personnes en fin de vie. Désormais, selon l'administration française, "toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée directives anticipées pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce document aidera les médecins, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner, si la personne ne peut plus exprimer ses volontés".

Si Muriel Robin est très touchée par ce sujet, c'est parce que sa regrettée maman a souffert d'Alzheimer. "Je suis restée avec elle à Saint-Étienne pendant un an, comme si je voulais rattraper le temps perdu. J'ai failli y laisser ma peau. J'ai fait une tentative de suicide... La personne est là, mais elle n'est plus là. On devient fou. C'est un cauchemar !", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet

L'interview intégrale de Muriel Robin est à retrouver dans Télé 2 semaines, dans les kiosques le 23 septembre 2019.