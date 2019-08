Victoria Bedos enceinte : son baby bump dévoilé en photo

Carnet rose pour Victoria Bedos ! Sur son compte Instagram suivi par un peu plus de 4 000 abonnés, elle a révélé qu'elle est enceinte de son premier enfant. Mardi 27 août, elle a posé en photo depuis une plage en Corse, le ventre très arrondi.

"Bye Bye Calvi ! On revient vite avec une belle surprise", a sobrement commenté la future maman en légende d'une photo d'elle prise au coucher du soleil sur la plage Matahari, dans le nord-ouest de l'Île de Beauté. Nul doute que celle-ci a rendu visite à son père, l'humoriste et comédien Guy Bedos, dont on a récemment eu des nouvelles par son fils Nicolas Bedos, grâce à une photo postée sur Instagram. Le patriarche du clan incontournable du show-business se la coule douce à Occi, près de Lumio.

Victoria Bedos va donc faire de Guy un heureux grand-père. La future maman de 35 ans est en couple depuis plusieurs années avec Romain Battisti, cofondateur du bar parisien 1999. Une relation amoureuse sur laquelle elle reste toutefois très discrète même s'il lui est arrivé de faire quelques red carpet à ses côtés... Ces dernières années, celle qui a écrit le carton du box-office La Famille Bélier a eu divers amoureux. En 2016, elle se disait ainsi en couple avec un certain Pierre alors que, l'année d'avant, c'est avec l'acteur Olivier Barthélémy (Notre jour viendra, Discount) qu'on la disait en ménage.

Interrogée par Voici il y a trois ans, elle évoquait le sujet du mariage et dévoilait avoir failli dire oui à un homme dont elle s'est finalement séparée avant de passer devant le maire. "Je n'avais rien vécu, j'étais trop jeune, j'avais envie de vivre. Et puis, il faut avouer que je n'avais aucun ami ou parent qui voulait venir me conduire à l'autel aussi... À part Banjo, mon partenaire de chant", disait-elle. Et d'ajouter, pour Paris Match : "J'ai renoncé à me marier : je ne me voyais pas être la femme de quelqu'un." Son amoureux, père de son futur enfant, a vraisemblablement trouvé la clé !