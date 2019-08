Guy Bedos intime : Nicolas dévoile une rare photo de son père

Nicolas Bedos profite de belles vacances familiales en Corse. L'acteur et réalisateur de 39 ans a choisi le village d'Occi, près de Lumio, pour passer un bel été ensoleillé auprès de son père, Guy Bedos. Le jeudi 22 août 2019, il a publié une tendre photo de son papa au petit déjeuner. En pyjama, le cinéaste de 85 ans apparaît très en forme, tasse et tartine à la main. Un début de journée qui semblait très agréable, à l'ombre d'une terrasse. Sur la table, père et fils avaient partagé du miel, de la pâte à tartiner aux noisettes et une confiture de figues et noix bio. De quoi faire le plein d'énergie pour le reste de la journée.

"Padre", écrit Nicolas Bedos en légende du cliché, soit "papa" en italien. De quoi attendrir les amis de l'acteur. "Beau", a commenté Jean Dujardin. "Sa corse", a indiqué Alessandra Sublet. "La bise au patron", s'est amusé Fred Testot. Sonia Rolland, sous le charme, a écrit : "La classe." Déjà plus de 13 000 personnes ont plébiscité ce joli portrait, heureuses de revoir le visage de Guy Bedos.