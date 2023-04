Victoria Bedos : Sa fille Zelda "dégoûtée" du métier à 3 ans ? La jeune maman se confie, "elle avait peur"

Dans la famille Bedos, elle a longtemps été la petite soeur... mais aujourd'hui, c'est elle qui se montre enfin ! Scénariste et réalisatrice de La plus belle pour aller danser, au cinéma la semaine prochaine, Victoria Bedos montre qu'elle sait, tout autant que son père Guy et son frère aîné Nicolas, exploiter son talent artistique et sa sensibilité pour son premier long-métrage dans lequel elle dirige notamment Philippe Katerine et Guy Marchand.

Mais pour l'aider, la jeune femme a surtout pu compter sur le soutien de son clan et notamment... du plus petit de tous ses membres : sa fille, Zelda, âgée de trois ans ! La petite princesse née fin 2019 de son union avec l'entrepreneur Romain Battesti l'a en effet suivie sur le tournage et y a même participé, même si elle n'a pas été très fan de l'expérience.

"Ça dure trois secondes à l'écran mais j'ai ma fille à jamais sur pellicule", se réjouit tout de même la jeune maman dans le magazine Voici ce vendredi 14 avril. "Le jour du tournage, elle n'avait pas du tout envie d'être là et je devais me cacher pour ne pas qu'elle me voie, sinon c'était foutu", raconte-t-elle également avec humour.

"Devenir mère avant que mon père ne meure"

Et pour pouvoir la filmer, elle a finalement dû user de toutes les ressources nécessaires : "C'est d'ailleurs son père qui filme au caméscope les séquences dans lesquelles elle est, elle avait peur de l'équipe de tournage. Bref, il est possible que je l'ai dégoûtée à jamais de faire ce métier !", conclut-elle avec beaucoup d'humour. Pas sûr que l'on revoie tout de suite la petite Zelda devant la caméra de sa maman, donc, mais si elle suit le giron familial, elle devrait elle-même posséder un sens artistique pour le moins développé.