Victoria Bedos dévoile une superbe photo de sa fille Zelda, prise par Nicolas Bedos... elle a bien grandi !

La dernière fois que Nicolas Bedos partageait un rare moment d'intimité, c'était une vidéo de lui sur la tombe de l'humoriste Guy Bedos, située à Lumio, en Corse, son père disparu il y a deux ans désormais. Un moment intime qui avait suscité beaucoup d'émotions chez ses abonnés. Ce mardi 30 août, c'est un moment bien plus heureux que le comédien et réalisateur a posté sur ses réseaux sociaux. Une belle photo de sa nièce prénommée Zelda, fille de Victoria Bedos et Romain Battesti, un homme discret et cofondateur du bar parisien 1999. Un cliché pris à Tourrettes-sur-Loup, et signé par Nicolas Bedos, tonton gaga de la petite fille de 3 ans. "Guapa Zelda", a-t-il partagé, fan de sa nièce.

Parfait mélange de ses deux parents, elle est adorable et ses petites boucles blondes n'ont pas manqué de faire fondre tous les abonnés de sa maman. Victoria Bedos a naturellement fièrement partagé ce cliché sur son compte Instagram. "Ma fille photographiée par mon frère. L'amour, quoi", a-t-elle simplement légendé. Et sous le post de la comédienne et réalisatrice de 38 ans, les commentaires pleuvent. De la chanteuse Pauline à Hélène de Fougerolles en passant par Frédérique Bel, elles sont toutes sous le charme. Zelda a clairement fait son effet.

Quelle chance j'ai de t'avoir pour fille

"Il y a un an tu naissais mon amour. Quelle chance j'ai de t'avoir pour fille. Joyeux anniversaire ma Zelda !", avait écrit avec fierté et tendresse Victoria Bedos le 4 novembre 2020. Pour fêter le tout premier anniversaire de sa fille, elle a publié une photo d'elle et de son bébé enlacés, après l'accouchement. Et déjà ce cliché a provoqué beaucoup d'émotion chez son illustre oncle. Nicolas Bedos ne s'est naturellement pas retenu de commenter cette photo. "Magnifique", s'est-il émerveillé.