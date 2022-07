Nicolas Bedos : Moment intime bouleversant sur la tombe de son père Guy Bedos, en Corse, deux ans après sa mort

Heureusement pour lui, il semble très bien entouré : outre sa discrète compagne Pauline, toujours avec lui, certains de ses amis ont commenté la publication pour l'assurer de leur soutien inconditionnel. Son ex-compagne, Elsa Zylberstein, notamment, a laissé plusieurs coeurs.

Toujours présente à ses côtés, l'actrice était là pour l'enterrement, qui s'était déroulé en deux temps : d'abord une cérémonie parisienne, où artistes et anonymes avaient pu lui rendre un dernier hommage, avant un enterrement en Corse entouré de sa famille.

Et notamment de sa femme, Joe, et leurs enfants, Nicolas et Victoria, elle aussi actrice et réalisatrice. Les deux filles aînées de l'acteur, Leslie et Mélanie étaient également présentes, tout comme des amis proches, Muriel Robin en tête. Un enterrement difficile pour Nicolas Bedos qui traversait une période très compliqué : quatre jours plus tôt, il avait perdu son parrain, Jean-Loup Dabadie, avant de voir son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, glisser peu à peu vers la mort. D'ailleurs, deux mois plus tard, il avait perdu sa marraine, la grande Gisèle Halimi.

Depuis, Nicolas Bedos s'est plongé dans le travail et a enchaîné les projets : l'an dernier, il a réalisé le troisième volet de la saga OSS 117 (Alerte rouge en Afrique Noire), mettant en scène son ami Jean Dujardin et Pierre Niney. Celui-ci a également tourné dans Mascarade, son quatrième long-métrage qui sortira en novembre. Et ce n'est pas tout : depuis quelques mois, Nicolas Bedos est en plein tournage d'une nouvelle série, Alphonse, qui sortira sur Amazon Prime l'an prochain.