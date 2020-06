Obsèques de Guy Bedos : sa femme Joëlle effondrée mais digne face au cercueil

Elle l'a vu s'éteindre à petit feu, après quarante-deux ans de mariage alors, inévitablement, la douleur s'est fait ressentir ce 4 juin, devant les marches de l'église Saint-Germain-des-Prés. Joëlle Bercot a dit adieu à son défunt mari, Guy Bedos, lors de ses obsèques au cours desquelles les personnalités étaient venues nombreuses.

Depuis la mort de son mari, survenue le 28 mai après un combat perdu contre une longue maladie qui l'a emporté à 85 ans, Joëlle Bercot s'est efforcée de trouver le bon équilibre entre des obsèques populaires dignes de sa notoriété et ses souhaits émis de son vivant : de la musique à l'entrée et à la fin, une foule immense... Et il lui a fallu un peu de temps avant de se plonger, aidée par ses enfants Nicolas et Victoria Bedos, dans les préparatifs. Dans sa lettre d'adieu publiée ce 4 juin dans Paris Match, Victoria relatait les coulisses des derniers jours, dans l'appartement du couple sur l'île Saint-Louis. "J'entends l'eau qui coule à côté, dans ta salle de bain. Elle ne prend jamais de bain mais, aujourd'hui, elle se lave avec ton gel douche Le Petit Marseillais à la vanille et elle met ton peignoir. Celui que je t'ai offert à Noël. Notre dernier Noël avec toi", écrivait-elle.

Passé le choc, il a fallu se ressaisir, prendre des dispositions, envoyer des invitations... Puis le grand jour. Ce 4 juin, Joëlle Bercot est donc apparue devant l'église, entourée de sa fille Victoria ainsi que de Muriel Robin, complice de longue date de Guy - laquelle n'avait pas caché être abattue par sa mort - épaulée par sa compagne Anne Le Nen. L'épouse du défunt, tout de noir vêtue, était effondrée, ne retenant pas ses larmes mais trouvant la force d'applaudir la foule d'anonymes aux abords de l'édifice. Digne, elle a ainsi vu passer le cercueil de son mari avant d'assister la cérémonie hommage. Une cérémonie religieuse alors même que Guy n'était pas croyant mais "ému" par les églises selon son fils.

Joëlle Bercot avait épousé Guy Bedos - le troisième mariage de l'artiste - en 1978, après leur rencontre à Montélimar dans une boîte de nuit. Elle a été mannequin après un détour par la danse classique, puis scénariste et auteure.