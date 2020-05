Mort de Guy Bedos : Anéantie, Muriel Robin évoque leur dernière rencontre

C'est un coup dur pour tous ceux qui ont ri de ses boutades, de ses traits d'humour, ont apprécié sa présence forte au grand écran ou ont partagé ses combats : le jeudi 28 mai 2020, Guy Bedos a tiré sa révérence à l'âge de 85 ans, comme l'a annoncé son fils Nicolas sur les réseaux sociaux. Parmi ceux qui le pleurent à chaudes larmes, outre les membres de sa famille et ses enfants, Muriel Robin a accepté de prendre la parole sur TMC, dans l'émission Quotidien. Une amitié très forte liait ces deux boute-en-train. À ses débuts, le comédien l'avait adoubée, lui donnant une confiance aveugle en l'avenir, jusqu'à devenir une sorte de grand frère pour elle. "Ça va doucement, a-t-elle expliqué à Yann Barthès. S'il y avait un petit peu moins de décès dans la semaine de gens rares et un peu irremplaçables, ça irait un peu mieux. Mais sinon ça va. Je l'ai vu mardi, j'ai pu l'embrasser, on s'est parlé et voilà."

Ces sept derniers jours ont effectivement été rudes pour la famille et les proches de Guy Bedos. Le 24 mai 2020, c'est son grand pote, parrain de son fils Nicolas, Jean-Loup Dabadie qui disparaissait à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière des suites d'une maladie "autre que le Covid-19" – selon une annonce de son agent Bertrand de Labbey à l'AFP. Des trémolos dans la gorge, sur TMC, Muriel Robin s'est souvenue de son mentor, qu'elle avait croisé pour la première fois dans une émission présentée par Michel Drucker. "On s'est plu, on s'est bien plu, s'est-elle souvenu. C'est l'homme, ou la personne même, la plus tendre que j'aie rencontrée dans ma vie. Le regard qu'il avait sur moi, c'était un regard que je ne reverrai plus jamais de personne. Ce n'est pas possible un regard comme celui-là. C'est comme s'il était content que je sois en vie, comme si, je ne sais pas... Jamais personne ne me regardera comme ça."

On ne voyait plus tellement Guy Bedos sur le devant de la scène, depuis son rôle dans la pièce Moins 2, mise en scène par Samuel Benchetrit en 2015. Muriel Robin, à qui il avait demandé d'écrire avec un lui un sketch pour la cérémonie des Molières et avec qui il avait joué un spectacle en 1992 à l'Olympia, n'en est pas moins inconsolable de cette perte irremplaçable : "C'est la mort d'un morceau de nous tous, nous toutes", regrette-t-elle aujourd'hui sur BFMTV...