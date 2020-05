Jean-Loup Dabadie : Mort de l'académicien et auteur d'"On ira tous au paradis"

Le Figaro , puis l'AFP ont annoncé la bien triste nouvelle de la mort de Jean-Loup Dabadie. L'académicien s'est éteint dimanche 24 mai 2020 à Paris. Il avait 81 ans.

C'est à lui que l'on devait certains des plus beaux succès de ces cinquante dernières années. Parolier, Jean-Loup Dabadie a écrit pour Barbara, Julien Clerc, Reggiani, Sardou... et c'est à lui que Michel Polnareff doit son fameux On ira tous au paradis.

Jean-Loup Dabadie avait rejoint l'Académie française en 2008.