Michel Piccoli est mort, s'éteignant "dans les bras de sa femme Ludivine"

Michel Piccoli est mort à l'âge de 94 ans, a fait savoir sa famille le 18 mai 2020 via l'AFP. Le comédien aura incarné tous les âges de la vie, rencontré les acteurs les plus talentueux et tourné avec les plus grands réalisateurs. Avec une filmographie impressionnante de plus de 150 films, en soixante ans de carrière, il est devenu une figure emblématique du cinéma français.

"Michel Piccoli s'est éteint le 12 mai dans les bras de sa femme Ludivine et de ses jeunes enfants Inord et Missia, des suites d'un accident cérébral", indique le communiqué transmis au nom de son entourage par Gilles Jacob, ami de l'acteur et ancien président du Festival de Cannes dont il était une figure régulière.

Né en 1925, Michel Piccoli commence sa vie en Corrèze, où sa famille a fui l'occupation. Les études et son amour précoce pour le théâtre le ramènent rapidement à Paris, où il intègre la compagnie de Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud puis le Théâtre de Babylone. À l'âge de 20 ans, il obtient ses premiers rôles sur les planches comme au cinéma. Mais c'est sa rencontre avec Luis Buñuel qui changera sa vie : Michel Piccoli jouera dans six de ses films, dont les fameux Le Journal d'une femme de chambre aux côtés de Jeanne Moreau, Belle de jour avec Catherine Deneuve et Le charme discret de la bourgeoisie avec Jean-Pierre Cassel.



Avec Jean-Luc Godard, il tourne le mémorable Mépris aux côtés de Brigitte Bardot, qui va le révéler au public. Dès lors, Michel Piccoli tourne avec les plus grands cinéastes français : Jean Renoir, Jacques Demy (Les Demoiselles de Rochefort), Agnès Varda (Les cent et une nuits de Simon Cinéma), Jacques Rivette ou encore Claude Sautet, qui le dirigera avec Romy Schneider, duo passionnel, dans Les Choses de la vie et Max et les ferrailleurs, mais aussi entre hommes avec Yves Montand, Serge Reggiani et Gérard Depardieu dans Vincent, François, Paul... et les autres. Il accroche aussi le reste du monde et les plus grands lui font les yeux doux, comme Constantin Costa-Gavras ou Alfred Hitchcock. Avec Marco Ferreri, il tournera six films, dont la très controversée Grande Bouffe en 1973.

Il devient un habitué du Festival de Cannes, parfois en tant que lauréat - sa prestation dans Le Saut dans le vide d'Yves Klein lui vaut un prix d'interprétation sur la Croisette, en 1980 -, parfois en tant que réalisateur, comme en 2005, où il présente hors compétition C'est pas tout à fait la vie dont j'avais rêvé qu'il a écrit et réalisé, mais aussi en faisant partie du jury de la compétition officielle, comme en 2007.

En 1982, il décroche un second prix d'interprétation à Berlin avec Une étrange affaire. Entre cinéma et théâtre, il s'essaie à la réalisation : en 1997, il tourne son premier long métrage, Alors voilà, qui reçoit les honneurs de la critique.

Michel Piccoli a tenu son dernier rôle, marquant, en 2011 dans Habemus Papam de Nanni Moretti.

Il laisse derrière lui sa troisième épouse Ludivine Clerc et trois enfants : Anne-Cordélia, fruit de son amour avec l'actrice Éléonore Hirt, décédée le 27 janvier 2017, et Inord et Missia, deux enfants adoptés avec Ludivine. Il a également vécu un mariage de onze ans avec Juliette Gréco, entre 1966 et 1977.