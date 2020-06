Obsèques de Guy Bedos : Belmondo, Jean Dujardin, Doria Tillier... l'adieu des VIP

Guy Bedos est mort le 28 mai des suites d'une longue maladie et, depuis, ses proches se sont activités pour préparer ses obsèques. Son fils Nicolas Bedos a veillé au moindre détail afin de rendre un hommage digne à son père adoré, emporté à 85 ans. Rendez-vous était donné dans le chic 6e arrondissement de Paris.

De son vivant, Guy Bedos n'avait jamais nié avoir peur de la mort tout en martelant qu'il ne voulait pas être un poids pour sa famille. Ce qui le faisait militer pour la fin de vie dans la dignité. Il avait même eu l'occasion de préciser quelques détails pour ses funérailles, souhaitant notamment de la musique à l'entrée et à la sortie. Il voulait aussi une foule immense. Il a été servi ! Grâce au déconfinement, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour saluer sa mémoire. Son ami le mythique acteur Jean-Paul Belmondo, Jean Dujardin, Anne Sinclair, Michel Boujenah, Élie Semoun, Smaïn, Elsa Zylberstein, Dominique Segall, Catherine Schwaab ou encore Catherine Frot, Muriel Robin, François Berléand, Jean-Michel Ribes, Michaël Cohen, Enora Malagré, Benoit Magimel et sa femme Margot, Thomas Langmann, Isabelle Brulier, Pierre Richard, Michel Drucker... Nombreux portaient des masques par peur du coronavirus.

Nicolas Bedos et sa soeur Victoria, ainsi que leur maman Joëlle Bercot, ont essayé de se plier aux volontés de Guy Bedos. Les obsèques avaient ainsi lieu à l'église Saint-Germain-des-prés, dans le quartier des débuts du défunt artiste, dans le 6e arrondissement. Un grand portrait de lui était posé à l'entrée à côté d'une sono. Même s'il n'était pas croyant, il aimait les églises. "Il n'était pas très pote avec la religion mais très ému par les églises", avait précisé le réalisateur de La Belle Epoque dans son message annonçant les obsèques de son père. Nicolas Bedos a fait son apparition en saluant la foule d'un baiser, mince sourire aux lèvres. On pouvait repérer non loin de là l'actrice Doria Tillier, son ex-compagne avec laquelle il est toujours très proche, le visage marqué.

Guy Bedos sera enterré en petit comité, lundi 8 juin, en Corse dans le village de Lumio où il a longtemps possédé une maison. Il vivait une partie de l'année sur l'île de Beauté et recevait proches et amis. Il avait révélé vouloir comme épitaphe : "Il dort enfin."