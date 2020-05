Obsèques de Guy Bedos : son fils Nicolas annonce une cérémonie à Paris

Ce dimanche 31 mai 2020, Nicolas Bedos s'est emparé de son compte Twitter afin de donner des détails autour des obsèques à venir de son regretté papa, l'humoriste et comédien Guy Bedos, emporté le 28 mai des "suites d'une longue maladie".

Sur son compte, le réalisateur de La Belle Epoque écrit : "Une cérémonie aura lieu jeudi prochain à 14h30 à l'église Saint-Germain-des-Prés, quartier qu'il arpenta avec joie. Il n'était pas très pote avec la religion mais très ému par les églises. A jeudi". Le rendez-vous est donc pris dans le chic 6e arrondissement de la capitale et, alors que d'ici là la barre des 100km de distance maximum sera levée dans le cadre du déconfinement, nul doute que les anonymes, proches et personnalités seront nombreux pour cet ultime hommage à Guy Bedos.

A l'annonce de la mort de Guy Bedos, les hommages ont été nombreux. De sa grande complice Muriel Robin, complètement abattue, à son ancienne partenaire de cinéma (Un éléphant ça trompe énormément) l'actrice Anny Duperey, rongée par les regrets de ne pas avoir pris de ses nouvelles quand il était encore temps...

Militant de la fin de vie dans la dignité, Guy Bedos avait déjà eu l'occasion d'évoquer ce qu'il voulait lui-même après sa mort. En 2016, dans l'émission De vous à moi il avait clamé vouloir un enterrement "avec de la musique à l'entrée et à la sortie". Le regretté comédien et humoriste, qui souhaitait aussi comme épitaphe "Il dort enfin", ajoutait : "Je voudrais une foule immense. J'habite en face du Panthéon, et souvent je dis 'A bientôt.'" Avec sa franchise légendaire, il déclarait également : "Quand je vois la vieillesse de ma mère, de ceux qui sont dépendants, qui ont perdu leur autonomie, les vrais vieux pour moi, c'est un cauchemar, ça m'humilie. C'est hideux les vieillards, je veux mourir avant d'avoir des couches."