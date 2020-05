Mort de Guy Bedos : "dévastée" Anny Duperey confesse ses regrets...

Du cinéma au petit écran en passant par les planches, le monde culturel est en deuil depuis l'annonce de la mort de Guy Bedos, emporté à 85 ans "des suites d'une longue maladie", selon Europe 1. Sur la station concurrente, RTL, Anny Duperey a salué la mémoire de son partenaire dans le film Un éléphant ça trompe énormément.

La comédienne, aujourd'hui âgée de 72 ans, a donc rendu hommage à Guy Bedos à qui elle avait donné la réplique dans ce film culte sorti en 1976 et dont le scénario était signé du récent défunt Jean-Loup Dabadie. "Nous venons de perdre coup sur coup deux amis, deux talents... j'étais dévastée hier quand j'ai appris la mort de Guy, après celle de Jean-Loup. Guy était d'une gentillesse, d'une timidité même parfois, très étonnante. (...) C'était un partenaire très tendre, très attentionné. Il travaillait beaucoup, ce n'était pas un homme très sûr de lui quelque part et c'est ça qui était touchant : il pouvait avoir un esprit extrêmement acéré et être tout d'un coup presque timide, très humblement travailleur", a-t-elle confié sur RTL.

Anny Duperey a toutefois confessé ses regrets personnels concernant l'état de sa relation avec Guy Bedos. La star d'Une famille formidable n'a pas caché avoir voulu prendre des nouvelles de son ancien partenaire de jeu dès les premiers instants du confinement, poussée par la rediffusion à la télé de leur film commun. "Quand le film est passé je me suis dit : 'Tiens ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de Guy, il faudrait que je l'appelle.' Et puis voyez comme on est : on laisse passer le temps et voilà...", a-t-elle confiée, accablée par les regrets.

Des regrets, Guy Bedos en avait lui aussi éprouvé dans sa vie. Un sentiment partagé par le plus grand nombre. Le papa de Nicolas Bedos avait notamment confié avoir regretté son choix de mettre fin à son mariage avec sa deuxième épouse, Sophie Daumier, laquelle avait été emportée par la maladie...