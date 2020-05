Mort de Guy Bedos : ses regrets sur sa défunte femme Sophie Daumier...

Guy Bedos, dont la mort a été annoncée par son fils Nicolas le 28 mai 2020, est parti au paradis rejoindre ses amis du show business ainsi que sa deuxième femme, la comédienne Sophie Daumier. Une histoire de coeur qui avait duré de 1965 à 1977. Après être parti, l'humoriste et comédien avait eu des regrets...

Ce vendredi 29 mai, France 3 chamboule sa grille pour rendre hommage à Guy Bedos en diffusant Signé Mireille Dumas : Guy Bedos en toute liberté. Un documentaire dans lequel il s'était livré avec la franchise qu'on lui connaissait. L'occasion, notamment, de revenir sur son deuxième mariage. "J'étais malheureux comme les pierres de me séparer de Sophie (...) J'ai su un an après qu'elle était atteinte de la maladie de Huntington. Je m'en suis voulu parce que, si j'avais su qu'elle était malade, je ne serais pas parti", confiait-il. Sophie Daumier avait effectivement appris souffrir de cette maladie rare qui se traduit concrètement par une dégénérescence neurologique avec d'importants troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques, et pouvant aussi créer la perte d'autonomie... La comédienne est morte le 1er janvier 2004 et a été enterrée à Paris.

En 2015, interrogé dans les pages du magazine VSD, Guy Bedos avait déjà évoqué la mort de Sophie Daumier, avec qui il avait eu l'occasion de partager quelques sketchs. Il avait ainsi admis que la fin de vie de son ex-femme, avec qui il avait eu Mélanie en 1977 et dont il avait aussi adopté le fils Philippe, mort en 2010, avait été "un cauchemar"."J'ai volé à Simone Signoret cette phrase : 'Je ne désaime pas.' Alors voilà, j'adore ma femme actuelle [Joëlle Bercot, la mère de ses enfants Nicolas et Victoria, NDLR] et c'est à la vie à la mort entre nous, mais je n'ai jamais cessé de penser à Sophie", clamait-il.

Signé Mireille Dumas : Guy Bedos en toute liberté, sur France 3, le 29 mai 2020 dès 21h05.