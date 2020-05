Guy Bedos face à la mort de trois femmes aimées : "Je ne portais pas bonheur"

La mort frappe une nouvelle fois le coeur de l'humoriste lorsqu'il apprend en 1996 le suicide de sa première épouse Karen Blanguernon, une actrice et romancière dont il était séparé depuis de nombreuses années. Ensemble, ils avaient eu une fille, Leslie, née en 1957. "Je l'ai connue à l'école de théâtre, elle faisait les décors et j'ai fait ma première mise en scène à 18 ans. Elle était d'abord une bonne amie, une confidente, puis d'un coup je me suis dit : 'Mais qu'est-ce-qu'elle est belle celle-ci.' Puis elle était intelligente, cultivée", s'était-il souvenu lors de son passage dans l'émission De vous à moi avec Serge Moati, en 2008.

Guy Bedos avait alors expliqué : "Elle s'est suicidée, à New York [à 61 ans, NDLR]. Comme elle était très belle, elle ne supportait pas... Comme elle n'avait pas fait fortune, elle avait dit : 'Je ne deviendrai pas une vieille femme pauvre' (...) Et ça m'a fait beaucoup de peine. Je suis en deuil de plusieurs femmes. Par moments, je me dis que je ne portais pas bonheur."

La disparition de Sophie et Philippe

La suite des événements semble avoir malheureusement donné raison au comédien, puisque sa seconde épouse, Sophie Daumier, est à son tour décédée en 2004 de la maladie de Huntington. D'abord duo comique sur scène, le couple s'était marié en 1965, avant de divorcer en 1977. Ensemble, ils ont eu une fille, Mélanie, née l'année de leur séparation. "Elle a pris son temps, elle. Néanmoins, j'ai été très surpris. C'est Jean-Loup Dabadie qui m'a appris sa mort, j'étais à Venise, mais je n'avais plus de larmes", avait confié Guy Bedos, toujours dans l'émission De vous à moi. En 2010, cette même maladie neurodégénérative a ensuite emporté Philippe, le fils de Sophie Daumier, que l'humoriste avait adopté.

"J'ai aimé mes deux femmes, mes trois femmes maintenant, et je les aimerai toute ma vie. Différemment, je préfère la vivante que les deux mortes, parce que ça rend plus service", avait-il conclu face à Serge Moati, avec son humour grinçant sans pareil et cette tendresse infinie que son amie Muriel Robin aimait tant chez lui.