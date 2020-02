César 2020 : Doria Tillier très émue par les mots de Nicolas Bedos, récompensé

Au milieu des revendications, des manifestations et des discours plombants, la 45e cérémonie des César a cependant eu droit à de beaux moments. Sur scène, Nicolas Bedos a reçu le prix du meilleur scénario original pour son excellent film La Belle Epoque. Il a remercié son ancienne compagne et star de son film, Doria Tillier.

C'est un Nicolas Bedos chamboulé, qui a enlacé Doria Tillier installée un rang devant lui, qui est monté sur scène chercher son prix, sortant son téléphone portable pour lire son discours. "Je suis content ! Je suis content ! L'émotion me nique la mémoire. (...) Je remercie les larmes de Fanny Ardant, je remercie les colères de Doria, sans qui ne je ne serais pas là. Comme quoi tout est possible n'est-ce pas ? (...) Je remercie tous ceux et toutes celles qui m'ont sauvé d'une période très sombre et m'ont donné envie de célébrer la vie, les femmes...", a-t-il lâché alors que Doria Tillier oscillait sur son siège entre sourires et larmes aux yeux.

Malgré leur rupture, Nicolas Bedos et Doria Tillier restent très proches. "Doria est mon aiguillon, c'est la femme dont l'avis l'emporte sur tous les autres, même si on n'est plus ensemble", confiait-il à Gala il y a quelques semaines. Dans C à vous, il avait expliqué que leur première collaboration avait été très difficile mais que lors de la seconde expérience, cela a été plus facile. "Elle savait que j'étais chiant, un peu, mais que ça ne serait pas forcément inutile", avait-il raconté.

La Belle Epoque, sorti en novembre 2019, a été un beau succès au box-office avec 1,2 million d'entrées.