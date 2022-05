Festival de Cannes 2022 : Doria Tillier, sublime, dévoile sa chute de reins !

L'année passée, Doria Tillier avait été maîtresse des cérémonies d'ouverture et de fermeture du Festival de Cannes. Cette année, c'est en tant qu'actrice que la jolie brune foule le tapis rouge de la Croisette. Rayonnante, Doria Tillier était présente pour la montée des marches de la nouvelle comédie de Quentin Dupieux Fumer Fait Tousser lors du 75e Festival International du Film de Cannes. Très sexy, l'ex de Nicolas Bedos a choisi une robe dos nu composée de motifs rouges laissant voir sa vertigineuse chute de reins. Un brin provocante, l'actrice de 36 ans a même joué la pin up sur le tapis rouge, jouant avec sa robe et envoyant de tendre baisers aux photographes avant d'aller assister à la présentation du film en séance de minuit.

Dans la journée, l'actrice a également posé avec toute l'équipe du film Fumer Fait Tousser dont David Marsais, Adèle Exarchopoulos - divine en blanc, en crop top ou bustier -, Jean-Pascal Zadi, Oulaya Amamra, Anaïs Demoustier, Alain Chabat, Blanche Gardin, Jérôme Niel, Vincent Lacoste, Quentin Dupieux, Grégoire Ludig et Gilles Lellouche lors du photocall sur la Croisette. Pour l'occasion, Doria Tillier portait une chemise noire ultra-décolletée à motifs avec un pantalon large ceinturé beige.

Maîtresse de cérémonie cette année, Virginie Efira a révélé à Nice-Matin le 16 mai 2022 quels conseils lui avait donné Doria Tillier pour remplir ce rôle : "J'ai appelé Doria Tillier, qui est une amie. 'L'important, c'est de dire ce que tu as envie de dire', m'a-t-elle précisé. Bah, moi, je n'ai rien envie de dire ! Je pense surtout qu'il faut faire très court, pour ne pas être embarrassante pour tout le monde. Et transformer ce cérémonial en quelque chose qui transmet du plaisir, et nous paraît un peu essentiel".

Véritable maestro, Doria Tillier avait même profité de son rôle de maîtresse de cérémonie pour taquiner Nicolas Bedos lors de la projection du film OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire réalisé par... son ex ! Faisant mine d'oublier par qui le film a été réalisé, elle avait ensuite plongé ironiquement la tête dans ses fiches et s'était finalement exclamé : "Nicolas Bedos !" Pas rancunier, le fils de Guy Bedos lui avait envoyé un clin d'oeil et quelques bisous à distance.