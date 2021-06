Festival de Cannes 2021 : Le nom de la maîtresse de cérémonie dévoilé !

Les cinéphiles attendent le retour du Festival de Cannes avec grande impatience après avoir été privés de tapis rouge l'an dernier. A vos agendas, si ce n'est pas encore noté : la 74e édition se tiendra du 6 au 17 juillet prochain sur la Croisette. A défaut de connaître la composition du jury présidé par l'Américain Spike Lee, ou même l'affiche de l'événement, le nom de la maîtresse de cérémonie vient d'être dévoilé.

"Canal+, aux côtés du Festival de Cannes, est heureux d'annoncer que Doria Tillier sera la maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture de cette 74e édition, produites par Canal+ et qui seront retransmises en clair, en direct et en exclusivité les 6 et 17 juillet 2021", a annoncé la chaîne dans un communiqué, relayé par l'AFP. Après Lambert Wilson, Laurent Lafitte, Monica Bellucci et Edouard Baer, c'est donc au tour de Doria Tillier d'enfiler le costume de maîtresse de cérémonie, elle qui a déjà monté les célèbres marches du Palais des festivals à plusieurs reprises.

En 2019, la comédienne de 35 ans avait foulé le red carpet avec Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Nicolas Bedos, Guillaume Canet et Michaël Cohen pour défendre La Belle époque. C'est d'ailleurs sa performance dans le film qui lui a valu, quelques mois plus tard, une nomination pour le César de la meilleure actrice. Cela fait déjà quatre ans que Doria Tillier a fait ses débuts au cinéma dans Monsieur & Madame Adelman, réalisé par son ex-compagnon Nicolas Bedos. Avant ça, elle avait été révélée comme présentatrice de la météo de Canal+, un rôle qu'elle a tenu deux saisons.

Un tapis rouge de folie !

Plus récemment, la jolie brune a incarné l'une des prétendantes de Jonathan Cohen dans la série La Flamme. "Cette même année, Doria Tillier multiplie les projets au cinéma avec sa première réalisation, le court-métrage La diagonale des fous et sera à l'affiche du film L'origine du mal de Sébastien Marnier dont la sortie est prévue en 2021", précise le communiqué de Canal+.

Du côté des invités attendus cette année, le public ne devrait pas être déçu : Catherine Deneuve, Sean Penn, Sophie Marceau, Virginie Efira, Wes Anderson, Bill Murray... Une 74e édition qui sera lancée par la projection en ouverture du film musical Annette de Leos Carax, avec Marion Cotillard et Adam Driver.